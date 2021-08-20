На праздничной церемонии закрытия Дней культуры Республики Татарстан в Москве главе ДСМР, муфтию Москвы Альбиру хазрату Крганову вручена благодарность от мэра Москвы Сергея Собянина за вклад в укрепление межконфессионального мира и согласия в обществе и многолетний добросовестный труд. Благодарность Мэра вручил Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

Торжественное мероприятие и гала-концерт, посвященные дням культуры Татарстана, состоялись в Светлановском зале Московского международного Дома музыки. В праздничной церемонии закрытия Дней приняли участие председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, представители Мосгордумы и Правительства Москвы, видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

В приветственном слове Мэра Москвы Сергея Собянина отмечено, что Москву и Татарстан связывают тесные узы дружбы сотрудничества, в укреплении которых большую роль играет татарская община Москвы. «Неотъемлемой частью культурной жизни нашего мегаполиса является татарский праздник Сабантуй. Хорошей традицией стало и проведение молодежного форума «Мост Москва – Татарстан. Нынешние Дни культуры – еще одно подтверждение наших добрых отношений, которые, убежден, и впредь будут развиваться и крепнуть», — подчеркивается в обращении Сергея Собянина.

Алексей Шапошников поблагодарил Фарида Мухаметшина за личный вклад в развитие межпарламентских отношений между Госсоветом Татарстана и Московской городской Думой. Наше взаимодействие является примером эффективного сотрудничества региональных парламентов субъектов нашей страны», — отметил он.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин от имени руководства республики и лично Президента Татарстана Рустама Минниханова поблагодарил правительство столицы во главе с Сергеем Собяниным за содействие в проведении Дней культуры Республики Татарстан. Он напомнил, что такой праздничный форум татарской культуры в столице России прошел уже в одиннадцатый раз.

dsmr.ru