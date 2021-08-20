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Данис Шакиров посетил музей Боевой и Трудовой славы им. Гази Загитова в селе Янагушево

Данис Шакиров посетил музей Боевой и Трудовой славы им. Гази Загитова в селе Янагушево

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.08.2021 0 3

Сегодня делегация Татарстана во главе с руководителем Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данисом Шакировым приняли участие в мероприятиях,  посвященных 100-летию со дня рождения участника ВОВ Гази Загитова.

В селе Мишкино состоялось торжественное открытие памятника Гази Загитову и памятников героям Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе “Пять героев”.

Кроме того, Данис Шакиров посетил могилу Гази Загитова в селе Янагушево и возложил цветы к бюсту героя. Гости также ознакомились с музеем Боевой и Трудовой славы им. Гази Загитова в селе Янагушево

Историко-краеведческий музей открылся в честь героя Великой Отечественной войны Газия Загитова в селе Янагушево Мишкинского района. Отважный воин прошел огненными дорогами второй мировой от самого начала до победного конца и водрузил красный стяг над логовом фашизма. Открытие музея в новом здании состоялось 19 мая 2007 года.

Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар поблагодарил организаторов за теплый прием и вручил Медали Всемирного конгресса татар. Также Музею были подарены книги на военную тематику.

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