tatruen
Главная / Новости / В Пензе состоялось рабочее совещание актива автономии “Реализация проектов татарской автономии”
В Пензе состоялось рабочее совещание актива автономии “Реализация проектов татарской автономии”

В Пензе состоялось рабочее совещание актива автономии “Реализация проектов татарской автономии”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 20.08.2021 0 1

19 августа в офисе Региональной общественной организации “Татарская национально-культурная автономия Пензенской области” состоялось рабочее совещание актива автономии “Реализация проектов татарской автономии”. В ходе заседания руководитель автономии Ж. З. Туктаров обозначил основные вопросы в части подготовки и проведения проектов активом РОО « ТНКА ПО» до 31.12.2021 года.

Были определены срок и место проведения мероприятий, также обозначен круг ответственных лиц, задействованных в реализации нижеприведенных проектов:
– II Межрегиональный фестиваль “Мост дружбы” при поддержке фонда Президентских грантов (сентябрь);
– Первый городской конкурс учащихся историко-краеведческого движения “Люблю тебя, мой край родной, при грантовой поддержке администрации г. Пенза (сентябрь);
-Круглый стол” Межэтнические отношения в современном обшестве:через призму семейных взаимоотношений полиэтнических браков на примере Пензенской области (октябрь);
– Конкурс красоты и таланта “Татар кызы 2021″(ноябрь );
– Установка мемориальной доски Э. Р. Тенешеву по мере завершения ремонтных работ на бывшем здании школы N2 по ул Московская 74
– IY Региональный детский фольклорный конкурс “Тургай” (декабрь);
– Подведение итогов реализации проекта при поддержке Фонда Президентских грантов – Образовательно-культурный марафон «Наше единство в многообразии”.(декабрь).

Татарская национально-культурная автономия Пензенской области

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.