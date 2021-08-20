В Пензе состоялось рабочее совещание актива автономии “Реализация проектов татарской автономии”

19 августа в офисе Региональной общественной организации “Татарская национально-культурная автономия Пензенской области” состоялось рабочее совещание актива автономии “Реализация проектов татарской автономии”. В ходе заседания руководитель автономии Ж. З. Туктаров обозначил основные вопросы в части подготовки и проведения проектов активом РОО « ТНКА ПО» до 31.12.2021 года.

Были определены срок и место проведения мероприятий, также обозначен круг ответственных лиц, задействованных в реализации нижеприведенных проектов:

– II Межрегиональный фестиваль “Мост дружбы” при поддержке фонда Президентских грантов (сентябрь);

– Первый городской конкурс учащихся историко-краеведческого движения “Люблю тебя, мой край родной, при грантовой поддержке администрации г. Пенза (сентябрь);

-Круглый стол” Межэтнические отношения в современном обшестве:через призму семейных взаимоотношений полиэтнических браков на примере Пензенской области (октябрь);

– Конкурс красоты и таланта “Татар кызы 2021″(ноябрь );

– Установка мемориальной доски Э. Р. Тенешеву по мере завершения ремонтных работ на бывшем здании школы N2 по ул Московская 74

– IY Региональный детский фольклорный конкурс “Тургай” (декабрь);

– Подведение итогов реализации проекта при поддержке Фонда Президентских грантов – Образовательно-культурный марафон «Наше единство в многообразии”.(декабрь).

Татарская национально-культурная автономия Пензенской области