Сегодня в селе Актаныш торжественно открылась новая полилингвальная гимназия-интернат «Адымнар». В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, а также руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Рустам Минниханов поблагодарил строителей за проделанную работу и отметил, что школа построена качественно и сдана в срок.

«Мы возлагаем на Актанышский район большие надежды. Надеемся, что комплекс „Адымнар“ будет успешно работать. Здесь созданы все условия для учебы и развития наших детей», – цитирует руководителя республики его пресс-служба.

Минтимер Шаймиев напомнил, что «Адымнар-Актаныш» – уже четвертый полилингвальный комплекс в РТ. До этого открылись объекты в Казани и Елабуге. Концепция комплекса предполагает обучение на русском, татарском и английском языках. В ближайшие годы в РТ должны появиться еще два таких учебных заведения.

Новая школа рассчитана на 462 ученика. Структура комплекса состоит из полилингвальной школы и предшкольного образования в рамках сетевого взаимодействия с дошкольными учреждениями №3 и 6. Ученики с 5-го по 11-й класс смогут изучать арабский и турецкий языки.

Кроме того, на базе гимназии-интерната откроется «Школа полного дня». Для ее реализации имеются цифровые лаборатории, мастерские, спортивный и хореографический залы, актовый зал, современный инфоцентр.

tatar-inform.ru