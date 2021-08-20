В лагере «Байтик» пройдет XII Международный этнический фестиваль «Крутушка»

Фестиваль пройдет 28-29 августа и соберет музыкантов, фольклорно-этнографические коллективы, специалистов в области традиционной культуры и зрителей — ценителей живого наследия разных народов России и мира, сообщают организаторы мероприятия.

На сцену выйдет певица Намгар из Бурятии с полным составом своего коллектива, выпустившего в этом году новый альбом.

Радик Тюлюш из Тывы, известный по проекту «Хуун-Хуур-Ту», представит на фестивале мастерство горлового пения и проведет мастер-класс для желающих освоить эту древнюю технику.

Скандинавские и севернорусские мотивы прозвучат в исполнении групп Ingervala и «Минус Трели» из Санкт-Петербурга, шведские — на народном инструменте нюккельхарпа — в исполнении группы Chorus из Цимлянска.

Также гости фестиваля услышат авторские интерпретации русских песен от пензенской группы «Страннiки», удмуртских — от «Птицы Тылобурдо», кельтский фолк от представителей Казани Random Reel, а также авторскую музыку на инструменте австралийских аборигенов диджериду от этноэлектронного проекта Sage из Екатеринбурга.

Энвер Измайлов из Крыма представит авторскую технику игры на электрогитаре с национальными мотивами. Казанский певец Мубай исполнит авторские и народные татарские песни в собственной обработке, а группа «Алпар» — песни и мелодии татар Поволжья и других регионов на реконструированных инструментах, таких как танбур, ятаган, кыл-кубыз, дунгур, даф, курай.

На фестивале «Крутушка» также будут организованы разнообразные мастер-классы по игре на традиционных инструментах, танцы и игры, ярмарка самобытных ремесленников, арт-проекты, художественные выставки, спектакли, презентации кинофильмов и анимации.

В рамках фестиваля будет работать культурно-просветительский лекторий, где можно послушать известных российских этнографов и антропологов, мастеров народного костюма и традиционной кухни. Лекции прочитают завотделом этнографии русского народа Российского этнографического музея из Санкт-Петербурга Дмитрий Баранов, руководитель объединения Millihasite, реконструктор татарского и башкирского костюма из Уфы Ильдар Гатауллин, руководитель мастерской традиционного русского костюма «ДушуГрея» из Казани Юлия Ахметзянова, председатель татарстанского регионального отделения общественной организации «Российский фольклорный союз» Наталья Кондратьева.

Гостей фестиваля также ждет множество прикладных мастер-классов, в том числе по кузнечному, гончарному делу, резьбе по дереву, ткачеству на ткацком станке, а самым маленьким гостям события на «Крутушке» покажут сразу несколько спектаклей. Ребят постарше ждут увлекательные «Истории Готландского камня» — театрализованные лекции, которые познакомят зрителей с основными сюжетами скандинавской мифологии. Увлекательные занятия проведет Елена Джения из Москвы.

idel-tat.ru