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В Постпредстве РТ прошло рабочее совещание по организации форума татарских краеведов

В Постпредстве РТ прошло рабочее совещание по организации форума татарских краеведов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 20.08.2021 0 7

20 августа в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской области состоялось рабочее совещание по организации и проведению конференции в рамках VI Всероссийского форуму татарских краеведов в Свердловской области.

На совещании определили список участников, утвердили программу конференции и обсудили другие организационные вопросы.

Конференция в рамках VI Всероссийского форуму татарских краеведов в Свердловской области пройдет 10 сентября в Национально культурном комплексе села Аракаево. Нижнесергинского муниципального района при содействии Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области.

tatur.tatarstan.ru

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