Татарстанскую усадьбу купца Ахметзянова вернули к жизни и открыли для посетителей

В Агрызском районе Татарстана в селе Иж-Бобья вернули к жизни усадьбу купца Мухаметзяна Ахметзянова. Теперь объект культурного наследия при участии премьер министра Алексея Песошина открыли для посетителей.

Усадьба была построена ещё в конце 19 века купцом первой гильдии, уроженцем села Иж-Бобья, Мухаметзяном Ахметзяновым. Изначально, помимо двухэтажного жилого дома, в усадебный комплекс входили хозяйственные постройки и кирпичный магазин с лобазом.

Лестница на 2-й этаж была устроена в центре здания. К ней вел вход со двора. Территория домовладения традиционно была засажена зелеными насаждениями, характерными для татарских деревенских усадеб.

В советское время дом Ахметзянова со всеми надворными постройками был передан школе, в которой она и размещалась долгое время. Однако в 2004 году строение было снесено из-за аварийного состояния – сохранился только фундамент и часть кладки цокаля в несколько рядов.

Позже было принято решение – утраченный объект восстановить с приспособлением для современного использования. Работы начались в 2016-2017 годах: была восстановлена историческая планировочная структура здания.

На кирпичном высоком фундаменте установлен сруб из цельного соснового бревна. Фасады обшиты тесом с воссозданием их исторического рисунка. Оконные рамы изготовлены из дерева хвойных пород. В установленных наружных дверях фурнитура соответствует периоду начала 20 века. Все деревянные конструкции обработаны огнезащитныыми пропитками.

Как и было в историческом оригинале, установили ограду с воротами, а территорию озеленили. Теперь в помещениях усадьбы расположился музей.

kazanfirst.ru