В Казани установили мемориальную доску в честь Шакира Ахтямова

19 августа по улице Николаева №5 Вахитовского района Казани состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь 120-летия со дня рождения государственного и политического деятеля Шакира Ахтямова. Он работал заместителем Председателя Президиума Верховного Совета ТАССР второго, третьего, четвертого созывов, первым секретарем Буинского и Апастовского райкомов Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, руководил строительством железнодорожной дороги на участке Свияжск-Ульяновск в 1942 году.

На доске расположилась надпись на русском и татарском языках: «В этом доме в 1958-1989 гг. жил государственный и политический деятель ТАССР Шакир Ахметзянович Ахтямов». Инициатором установки мемориальной доски стали внуки Шакира Ахметзяновича, идея была поддержана Министерством экономики Республики Татарстан и Министерством культуры Республики Татарстан.

В открытии мемориальной доски участвовали заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству Ринат Гайзатуллин, заместитель министра экономики Республики Татарстан Наталья Кондратова, заместитель министра культуры Дамир Натфуллин, первый заместитель Главы Администрации Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани Айрат Ахмадуллин, внуки Шакира Ахметзяновича Равиль Ахтямов и Эльмира Арсланова.

В своем приветственном слове Ринат Гайзатуллин, который является земляком Шакира Ахтямова, отметил, что имя этого человека неразрывно связано с годами Великой Отечественной войны. Благодаря ответственности и созидательной энергии Шакира Ахметзяновича удалось в короткие сроки в непростое военное время построить железную дорогу, которая впоследствии обеспечивала снабжение советских войск оружием.

«Он для потомков является большим примером, получил высшее образование, был очень талантливым человеком, поэтому быстро поднялся по карьерной лестнице. Народ его любил», – добавил Ринат Рауфович.

За свою работу Шакир Ахметзянович награжден орденом Трудового Красного Знамени в 1945 году, орденом Ленина в 1950 году, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Внуки Шакира Ахметзяновича поблагодарили руководство республики за оказанную помощь и поддержку.

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