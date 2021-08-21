Данис Шакиров принял участие в фестивале “Җырлыйк әле!” в Туймазинском районе Республики Башкортостан

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан, Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров принял участие в открытии Межрегионального фестиваля -конкурса самодеятельных фольклорных ансамблей “Җырлыйк әле!”. Здесь также присутствовала руководитель Республиканской общественной организации татарских женщин” Ак калфак ” Кадрия Идрисова.
Данис Шакиров поприветствовал гостей от имени заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.
Также на торжественном открытии фестиваля были вручены благодарственные письма и медали Всемирного конгресса татар. Председатель общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Республики Башкортостан Люция Вафина была награждена Благодарственным письмом Всемирного конгресса татар.
На фестивале выступили мастера искусств из разных регионов и районов, они украсили красочный летний день мелодичными народными песнями. Руководитель Исполкома ВКТ вручил награды победителям конкурса.