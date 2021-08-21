В Постпредстве РТ в Свердловской области прошло рабочее совещание по организации форума татарских краеведов

20 августа в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской области состоялось рабочее совещание по организации и проведению конференции в рамках VI Всероссийского форуму татарских краеведов в Свердловской области.

На совещании определили список участников, утвердили программу конференции и обсудили другие организационные вопросы.

Конференция в рамках VI Всероссийского форуму татарских краеведов в Свердловской области пройдет 10 сентября в Национально культурном комплексе села Аракаево Нижнесергинского муниципального района при содействии Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области.

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