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Авторская песня на татарском языке Флоры Вафиной

Авторская песня на татарском языке Флоры Вафиной

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 12.04.2022 0 1

В Казани в Музее Горького и Шаляпина 24 апреля пройдет творческий вечер автора-исполнителя, члена Союза писателей России, заслуженной артистки Татарстана Флоры Вафиной. Под гитару московская гостья исполнит авторские лирические песни и стихи на русском, а также на татарском языке в камерном концерте «Свет моей надежды».

«Флора Вафина живет в Москве, но приезжает иногда в Казань. В нашем музее ее концерт будет проходить впервые», –  рассказала «Татар-информу» директор Музея Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова.

Лирика и патриотика, по словам самой Флоры Вафиной, – ее верные спутницы, поскольку через всю жизнь она несет любовь к родине своих родителей ­– Татарстану. Исполнительница, к слову, автор песен «Казанский Кремль» и «1000-летие Казани».

Начало творческого вечера намечено на 15:00.

tatar-inform.ru

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