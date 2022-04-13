Коллектив «Хыял» завоевал 1 место в Международном конкурс-фестивале «Этномириада»

Почему музыка фольклорных коллективов действует на человека воодушевляюще? Использование национальных традиций, душевное исполнение и возврат к корням позволяют слушателям и зрителям со всей глубиной проникнуться творчеством таких народных коллективов.

Существует множество жанров музыки. Однако у каждого народа есть свои традиции и фольклор, которые передаются из поколения в поколения многие века. Хранителями фольклорных традиций являются и самобытные народные коллективы, одним из таких коллективов в Черемшанском районе является народный самодеятельный фольклорный коллектив «Хыял».

Народный самодеятельный фольклорный коллектив «Хыял» был основан в 2013 году, обычными талантливыми людьми села Старый Утямыш. В коллективе занимаются 15 человек, это односельчане работающие в разных отраслях, которых объединяет любовь к творчеству. В их репертуар входят народные вокальные произведения. Коллектив активно участвует в различных мероприятиях в селе и районе также принимают участия и на республиканских конкурсах.

9 апреля коллектив «Хыял» принял участие в Международном конкурсе –фестивале традиционного культурного и народного художественного творчества «Этномириада», и удостоился диплома лауреатов 1 степени.

Народный самодеятельный фольклорный коллектив «Хыял», способствует сохранению и развитию традиционной культуры на основе духовного возрождения приобщения к истокам татарского музыкального фольклора праздничных традиций.

cheremshan.tatarstan.ru