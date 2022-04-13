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Казанские школьницы получили золотые медали на Европейской олимпиаде по математике для девочек

Казанские школьницы получили золотые медали на Европейской олимпиаде по математике для девочек

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.04.2022 0 3

Две казанские школьницы получили золотые медали на Европейской олимпиаде по математике для девочек, которая прошла с 6 по 12 апреля в Венгрии в онлайн-формате. Ралина Юсупова и Галия Шарафетдинова, ученицы лицея №131, набрали 160 баллов из 168 возможных.

В российскую команду на Европейской олимпиаде для девочек (EGMO) входили также две школьницы из Санкт-Петербурга.

Ралина Юсупова – неоднократная чемпионка математических олимпиад международного уровня. Так, в 2021 году она стала абсолютной победительницей Европейской математической олимпиады для девочек, набрав 42 балла из 42 возможных. А Галия Шарафетдинова в прошлом году стала абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по математике, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

European Girls Mathematical Olympiad (Европейская математическая олимпиада для девочек) проводится с 2012 года ежегодно в одной из стран Европы с целью раскрытия математических способностей школьниц, стимулирования их интереса к участию в международных олимпиадах по математике. Россия принимает участие в олимпиаде с 2016 года.

kzn.ru

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