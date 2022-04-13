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Василь Шайхразиев встретился в Уфе с Ильдаром Гадрафиковым

Василь Шайхразиев встретился в Уфе с Ильдаром Гадрафиковым

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 13.04.2022 0 1

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев в ходе рабочей поездки в Башкортостан встретился с кандидатом исторических наук, этнологом Ильдаром Махмутовичем Габдрафиковым.

Ильдар Габдрафиков – кандидат исторических наук, этнолог.  Родился в 1965 г. в селе Чекмагуш Башкирской АССР. В 1989 г. окончил исторический факультет Башкирского государственного университета, в 1993 г. аспирантуру в ииял УНЦ РАН. С 1993 г. по 2022 г. работал в Институте этнологических исследований на различных должностях: младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником отдела этнополитологии.

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