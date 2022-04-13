Василь Шайхразиев встретился в Уфе с Ильдаром Гадрафиковым

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев в ходе рабочей поездки в Башкортостан встретился с кандидатом исторических наук, этнологом Ильдаром Махмутовичем Габдрафиковым.

Ильдар Габдрафиков – кандидат исторических наук, этнолог. Родился в 1965 г. в селе Чекмагуш Башкирской АССР. В 1989 г. окончил исторический факультет Башкирского государственного университета, в 1993 г. аспирантуру в ииял УНЦ РАН. С 1993 г. по 2022 г. работал в Институте этнологических исследований на различных должностях: младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником отдела этнополитологии.