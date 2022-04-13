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Василь Шайхразиев посетил в концерте Фирдуса Тямаева в Уфе

Василь Шайхразиев посетил в концерте Фирдуса Тямаева в Уфе

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 13.04.2022 0 9

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Республике Башкортостан.

Здесь состоялся концерт Заслуженного артиста Республики Татарстан Фирдуса Тямаева. Председатель Национального Совета  обратился к гостям с приветственным словом и подчеркнул важность подобных  мероприятий для сохранения культуры и языка народа.

Напомним, 12 апреля в Уфе прошли выборы делегатов от Республики Башкортостан на VIII Съезд Всемирного конгресса татар.

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