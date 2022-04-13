Василь Шайхразиев посетил в концерте Фирдуса Тямаева в Уфе

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Республике Башкортостан.

Здесь состоялся концерт Заслуженного артиста Республики Татарстан Фирдуса Тямаева. Председатель Национального Совета обратился к гостям с приветственным словом и подчеркнул важность подобных мероприятий для сохранения культуры и языка народа.

Напомним, 12 апреля в Уфе прошли выборы делегатов от Республики Башкортостан на VIII Съезд Всемирного конгресса татар.