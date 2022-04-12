tatruen
Главная / Новости / В Татарской автономии Пензенской области состоялась творческая встреча участников вокального ансамбля «Мизгел»
В Татарской автономии Пензенской области состоялась творческая встреча участников вокального ансамбля «Мизгел»

В Татарской автономии Пензенской области состоялась творческая встреча участников вокального ансамбля «Мизгел»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 12.04.2022 0 1

11 апреля 2022  года в офисе автономии состоялась творческая встреча участников вокального ансамбля «Мизгел».

Новым руководителем ансамбля стала активист Татарской автономии – Мениря Тинчурина .

Артисты наметили планы на новый сезон и определились с репертуаром, в который войдут как песни предыдущего сезона, так и новые татарские народные и авторские произведения.

Впереди “Мизгел” ждёт много ярких фестивалей и конкурсов, пожелаем нашим девушкам творческого вдохновения, энтузиазма, и реализации всех идей и инициатив!

Татарская автономия Пензенской области

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.