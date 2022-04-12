В Татарской автономии Пензенской области состоялась творческая встреча участников вокального ансамбля «Мизгел»

11 апреля 2022 года в офисе автономии состоялась творческая встреча участников вокального ансамбля «Мизгел».

Новым руководителем ансамбля стала активист Татарской автономии – Мениря Тинчурина .

Артисты наметили планы на новый сезон и определились с репертуаром, в который войдут как песни предыдущего сезона, так и новые татарские народные и авторские произведения.

Впереди “Мизгел” ждёт много ярких фестивалей и конкурсов, пожелаем нашим девушкам творческого вдохновения, энтузиазма, и реализации всех идей и инициатив!

Татарская автономия Пензенской области