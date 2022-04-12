В Уфе состоялись выборы делегатов от Республики Башкортостан на VIII Съезд Всемирного конгресса татар

сегодня, 12 апреля, в Уфе состоялись выборы делегатов от Республики Башкортостан на VIII Съезд Всемирного конгресса татар. В заседании принял участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Напомним, на заседании Национального совета Всемирного конгресса татар, состоявшемся 16 марта текущего года, было принято решение о проведении с 30 июля по 3 августа VIII съезда Всемирного конгресса татар и праздничных мероприятий, посвященных 30 – летию конгресса. Согласно решению, татарские общественные организации в регионах должны до 29 апреля выбрать делегатов.

На сегодняшнем совещании было выбрано 90 делегатов от Республики Башкортостан. До этого, 30 марта, руководителями всех татарских общественных организаций был составлен совместный список. Также было принято единогласное решение выдвинуть Василя Шайхразиева делегатом от Башкортостана на VIII съезд Всемирного конгресса татар. Сегодня руководители и члены татарских организаций избрали делегатов и подписали совместный протокол.

Также для участия в VIII съезде Председателю Национального Совета был представлен список почетных гостей из Башкортостана. Среди них известные деятели культуры и искусства, деятели науки.

Василь Шайхразиев, поприветствовав участников собрания, выразил благодарность за оказанное доверие и избрание его делегатом от Республики Башкортостан. Он отметил, что это большая честь.

– В последние годы мы часто приезжаем в Башкортостан. Ведь, вне всякого сомнения, татары Татарстана и Башкортостана составляют костяк нашего народа, – подчеркнул он.

В совещании приняли участие заместитель руководителя Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев, представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин и руководители татарских общественных организаций Республики Башкортостан.

Также здесь были вручены медали Республики Татарстан «За доблестный труд», медали Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом», а также Благодарность Президента Республики Татарстан за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций татарского народа, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.