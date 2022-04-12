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Татары Ростовской области приняли участие в мероприятиях Краснодарского края, посвященных традициям татарского народа

Татары Ростовской области приняли участие в мероприятиях Краснодарского края, посвященных традициям татарского народа

в Новости, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 12.04.2022 0 2

10 апреля делегация татар из Ростовской области приняли участие в мероприятиях по формированию условий для Духовно-нравственных традиций татарского народа, проходивших в Краснодарском крае.

Улыбки, объятия, радостное оживление, дети и взрослые в национальных костюмах – так выглядела  встреча. Гости пообщались на тему важности желания татар сохранить свои язык и традиции, обряды и праздники, приняли участие в праздничном концерте, спортивных состязаниях, народных играх и забавах.
Следующая встреча татар Юга запланирована в г. Ростов-на-Дону.

Татары Ростовской области

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