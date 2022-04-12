В Санкт-Петербурге состоялась театрально-музыкальная постановка фольклорного ансамбля «Акчарлак»

9 апреля 2022 года в городе Санкт-Петербург в рамках Года сохранения культурного наследия народов России в Доме национальностей состоялась театрально-музыкальная постановка «За окном моим черемуха цветет» фольклорного ансамбля «Акчарлак».

По замыслу художественного руководителя ансамбля Светланы Зигангировой, «эта постановка стала посвящением нашим родителям, бабушкам и дедушкам».

Действие происходит в одной из татарских деревень. Сначала на посиделки собираются женщины. Девушки водят хоровод. Потом приходят мужчины, и вместе с ними — гармонист. Начинаются веселые посиделки, песни, танец-хоровод.

В это время забегает председатель колхоза, и объявляет о начале войны.

Все замолкают, на лицах тревога. Прекращает свою игру гармонист. Звучит песня «Священная война».

Вторая сцена – «Проводы на войну».​ Третья сцена – «Солдаты на привале». Четвертая сцена – женщины получают письма с фронта. Поют грустные песни, передавая в них свои чувства и переживания. Пятая, финальная сцена – известие о победе. Солдаты возвращаются.

Художественным языком артисты сумели мастерски соединить в общую композицию эпизоды столь сложного временного материала, начиная с 1941 по 1945 год. Правдиво переданы как глубокие переживания людей, так и радость Победы, отраженные в веселых песнях, в народных танцах, в хороводах, во время чаепитий и посиделок на девичниках.

Интересная находка – образ председателя колхоза в красном платке. Разнообразны народные костюмы, платья женщин разных возрастов, нарядные одежды девушек, поющих и танцующих под гармошку. Особенно убедительны образы солдат, одетых в подлинную военную форму, а также пожилые женщины-матери в характерных национальных платках и фартуках.

Финальная песня и сцена возвращения солдат ярко отражают радость Победы. Эта сцена, и, конечно, искреннее исполнение участников творческого коллектива «Акчарлак», раскрывает авторскую идею художественного руководителя Светланы Зигангировой,

Интересной задумкой режиссера постановки «За окном моим черемуха цветет» стало введение инсталляций с подлинными предметами быта («Бабушкин сундук»): деревянные лавки, чугунные утюги, самотканные коврики, вышитые полотенца, чугунные утюги, глиняные горшки. Все эти предметы органично дополнили и украсили музыкальную часть спектакля.

Все фотографии предоставлены художественным руководителем ансамбля «Акчарлак» Светланой Зигангировой.

piter.tatar