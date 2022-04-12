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Василь Шайхразиев возложил цветы к памятнику Тукаю в Уфе

Василь Шайхразиев возложил цветы к памятнику Тукаю в Уфе

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 12.04.2022 0

Сегодня заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев прибыл с рабочей поездкой в Республику Башкортостан. Перед началом  мероприятий он возложил цветы к памятнику великому поэту Г. Тукаю, расположенному в Уфе перед Татарским государственным театром “Нур”.

Напомним, что памятник был открыт 18 апреля 2019 года в Башкортостане в рамках Дней Республики Татарстан. В церемонии приняли участие руководители двух республик Радий Хабиров и Рустам Минниханов.

Статуя поэта отлита из меди в Москве. Высота – 8 метров. Это первый памятник Габдулле Тукаю, установленный в Башкортостане. Поэт побывал в Уфе в 1912 году.

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