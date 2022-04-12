В Казани откроется выставка фотографий Рифхата Якупова «Мелодии курая»

14 апреля в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств РТ откроется выставка фотографий Рифхата Якупова «Мелодии курая». В экспозиции будут представлены 40 работ, отражающих быт, традиции, обычаи и повседневную жизнь татарского народа.

Союз фотографов РТ выдвигает Рифхата Якупова на соискание Государственной премии имени Г.Тукая за значительный вклад в сохранение культурного наследия татарского народа и фотолетопись современного национального театра.

Рифхат Якупов – заслуженный деятель искусств РТ, члена Союза фотохудожников России, член Союза журналистов РТ и Союза фотографов РТ. Он является одним из наиболее активных организаторов легендарного казанского фотоклуба «Тасма». Отдельная яркая линия в творчестве Рифхата Якупова – работа в Татарском академическом театре им.Г.Камала, которому он отдал 35 лет и до сих пор продолжает фиксировать почти в ежедневном режиме репетиционный процесс, сами спектакли, актеров, работу режиссеров, театральные фестивали, гастрольную деятельность театра.Работы Рифхата Якупова находятся во многих российских и зарубежных этнографических музеях, а также в Нью-Йоркской галерее «Коркоран», Государственном музее изобразительных искусств РТ, Национальном музее РТ. Значительную часть его работ приобрел Фонд Марджани.

Открытие выставки состоится в 16:00. Посетить выставку можно до 1 мая, сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Напомним, в апреле галерею «Хазинэ» можно вновь посетить бесплатно.

kzn.ru