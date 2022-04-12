В Арске прошла районная интеллектуальная игра “Тамчы-шоу”, посвященная творчеству поэта Г. Тукая

В МБОУ “Качелинская ООШ” Арского района прошла районная интеллектуальная игра “Тамчы-шоу”, посвященная творчеству великого татарского поэта Г. Тукая. В игре приняли участие команды Старочурилинской СОШ и Арской СОШ № 7. Игра состояла из 4 туров. В первом туре участники ответили на 10 вопросов о жизни и творчестве Г. Тукая. Во втором туре команды представили свои домашние задания: исполнили песни на слова Г. Тукая, инсценировали его произведения на татарском языке. В третьем туре учащиеся посмотрели иллюстрации к произведениям Г. Тукая и назвали их имена. Четвертый тур состоял из двух частей. Задания этого тура были построены на проверку грамотности учащихся, выявления знаний по различным разделам языкознания. В последнем туре боролись капитаны. Им было предложено задание “Быстрый ответ”

Председатель жюри-методист отдела образования Арского района -Мустафина Эндже Габдуллазяновна вручила участникам конкурса дипломы и памятные подарки. Она высказала свое мнение о том, что учащиеся добросовестно подготовились , хорошо знают творчество Г. Тукая. Команды-участники игры награждены Дипломами МУ “Управление образования” Арского района, а учащиеся получили в подарок сборники стихов Г.Тукая.