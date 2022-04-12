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В Мурманске рассказали о республике Татарстан и о татарской культуре

В Мурманске рассказали о республике Татарстан и о татарской культуре

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 12.04.2022 0 4

В воскресенье 10 апреля команда Татарского культурного общества “Якташ” провела мероприятие, посвященное татарской культуре в “Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени П.Махаевой”. В программе были национальные песни, сказки и игры, мастер класс по орнаменту татарских сапогов “Ичиги” и женского головного убора “Калфак”. Татарские песни исполнили Хисамова Амина и Сафаева Зелюра апа. Также рассказали о республике Татарстан, о татарской культуре, традициях, о роли  татарского народа, о месяце Рамадан. Гостей  угостили вкусными финиками.

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