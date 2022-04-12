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В Москве состоится лекция историка Альберта Бурханова

В Москве состоится лекция историка Альберта Бурханова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 12.04.2022 0 5

14 апреля в Татарском культурном центре состоится лекция историка, заслуженного деятеля науки РТ Альберта Бурханова «По пути Ахмеда ибн Фадлана через 1100 лет». Альберт Бурханов — известный археолог, который уже много лет занимается изучением истории Волжской Булгарии и Золотой Орды и собрал богатый фактологический материал, который во многом переворачивает представления об этих древних государствах Поволжья, которые, в свою очередь, оказали огромное влияние на исторические процессы в Северной Евразии.

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