В Галерее «Хазинэ» откроется выставка фотографий Заслуженного деятеля искусств РТ Рифхата Якупова

14 апреля 2022 в 16:00 в Национальной художественной галерее «Хазинэ» состоится открытие выставки фотографий Заслуженного деятеля искусств РТ, члена Союза фотохудожников России, члена Союза журналистов РТ и Союза фотографов РТ – Рифхата Якупова, кандидата на соискание Государственной премии РТ имени Г.Тукая.

Союз фотографов республики выдвигает Рифхата Якпова на соискание Государственной Премии имени Г.Тукая – за значительный многолетний вклад в сохранение, через фотографическое искусство, культурного наследия татарского народа и фотолетопись современного национального театра.

Рифхат Якупов – один из наиболее активных организаторов легендарного казанского фотоклуба «Тасма» (1975), известного в свое время не только в Советском Союза, но и за рубежом. Был приглашен как фотограф и по заказу миссии ООН.

Помимо своего творческого участия в фотоклубе «Тасма» Якупов Рифхат Гусманович работал фотокорреспондентом в нескольких популярных республиканских изданиях. В 1971–1973 годах фотокорреспондент в газетах «Яшь ленинчы», «Комсомолец Татарии», с 1973 года – в журнале «Азат хатын».

Рифхат Якупов неоднократно участвовал и продолжает участвовать в научных экспедициях этнографов, охватывающих по географии не только Татарстан, но и многие регионы России.

Национальная тема, быт, этнические типы татар разных регионов России – основная и самая любимая талантливым фотографом тема.

В 2014 году при поддержке Фонда Марджани (г.Москва) вышел авторский фотоальбом «Сабантуй» с замечательными работами Рифхата Якупова. Образы, запечатленные фотографом, прекрасно передают дух и образ жизни татарского народа.

Работы Рифхата Якупова находятся в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге, этнографических музеях в Стокгольме, Берлине, Нью-Йоркской галерее «Коркоран», Государственном музее изобразительных искусств РТ, Национальном музее РТ, и др.

Значительная часть работ Рифхата Якупова приобретена Фондом Марджани, находятся в других частных коллекциях.

Он автор многих фотографий в альбомах, вышедших в Татарстане и за рубежом: «Другая Россия» (Оксфорд), «Инаковидящие» (Хельсинки), «Меняющаяся реальность» (город Рочестер, США), «Театр им. Г.Камала», «Тысячеликая Казань», «Татарстан – наш общий дом», «100 лет Татарскому театру».

В 1989 году Рифхат Якупов был приглашен Союзом фотографов Швеции для чтения лекций о фотоискусстве в 5-ти фотошколах этой страны.

Рифхат Якупов – участник международного фотоконкурса журналистов «Уорлд-пресс-фото» (город Гаага, Нидерланды, 1978), международных выставок современной фотографии в Оксфорде (Англия, 1986), Хельсинки (Финляндия, 1988), Нью-Йорке (США, 1991) и др.

Он – неоднократный победитель фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа», проходящего с 2014 года в республике в рамках Госпрограммы «О сохранении идентичности татарского народа».

Персональные выставки фотографа прошли в 1990 году в городе Тампере, Финляндия, в 1991 году в Стокгольме, Швеция, в 1994 – в Люблине, Польша, в 1995 – в Берлине, Германия, в 1997 – в городах Пертшахам, Вертерзее, Австрия, в 2005 – в Хельсинки, Финляндия, в 2006, 2011 в Казани, в 2014 году в Кувейте.

В 2014 году в Кувейте вышел также альбом-каталог, приуроченный к персональной выставке Рифхата Якупова в этой стране.

Отдельная и не менее яркая линия в творчестве Рифхата Якупова – богатая фото-биография Татарского академического театра им.Г.Камала, которому Рифхат Якупов отдал 35 лет и до сих пор с любовью продолжает фиксировать почти в ежедневном режиме репетиционный процесс, сами спектакли, отдельных актеров, работу режиссеров, театральные фестивали, гастрольную деятельность театра.

На выставке будут представлены 40 работ фотографа с его любимой темой, отражающей быт, традиции и обычаи, повседневную жизнь татарского народа.

Выставка будет открыта до 1 мая 2022 года.

mincult.tatarstan.ru