ВИДЕО: В Краснодаре прошел национальный праздник Сабантуй

В Краснодаре сегодня прошел национальный праздник Сабантуй.

«Такие праздники, как Сабантуй, — это дань национальной культуре и прошлому. Подходят к ним ответственно. Например, наряжаются в традиционные татарские костюмы. Его обязательный элемент — головной убор. У мужчин — тюбетейка, у женщин — калфак. Они могут быть абсолютно любого цвета. Татары любят яркую одежду, а ткань обычно украшают растительным орнаментом», — сообщает корреспондент Екатерина Лелюх.

На празднике труда воедино сливаются все старинные обычаи народа: обряды, танцы и песни. Этот день собирает вместе всех родственников, независимо от того, насколько далеко они живут.

Эльвиру Лукашину за мелодичный голос в общине ласково называют соловьем. Любимые народные песни она впервые услышала еще в детстве от бабушки.

«Бабушки, дедушки у меня живут в деревне, и там исключительно разговаривают на татарском. Каждый год мы ездили на Сабантуй. Сабантуй — это для нас долгожданный праздник. Конечно же, это тепло всегда, всегда вкусная еда», — делится певица Эльвира Лукашина.

Одна из самых зрелищных традиций Сабантуя — состязание в силе и ловкости. Национальная борьба “Көрәш” — это популярная у тюркских народов схватка на поясах, главный приз в которой — живой баран. С ним на плечах новоиспеченный батыр должен совершить круг почета.

После таких активных празднований энергию восполняют татарской национальной кухней. Славится она выпечкой: эчпочмаком, пахлавой и чак-чаком. Да и как говорят сами татары, это самый быстрый, а главное вкусный способ в одночасье погрузиться в их культуру.

kuban24.tv