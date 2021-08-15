Бахчисарайская история: от Сайде Арифовой до Рустема Дервиша

Сразу после посещения музея имени Исмаила Гаспринского в Бахчисарае мы направились в «Дервиш Эви» – музей Рустема Дервиша, расположенный напротив Ханского дворца. Несмотря на то, что нигде не было вывески, найти его оказалось очень легко. Стоило лишь спросить детвору, как она тут же с огромной радостью готова была сопровождать нас до входных дверей, которых крымские татары называют «капка».

Перед нами небольшая, полная эмоций группа туристов, осмотрев первый этаж, поднималась по деревянным ступенькам на экскурсию на второй. А нас уже около входа встречала молодая и очаровательная Лейла Алимова, которая во время отсутствия хозяина принимает гостей. Она нас пригласила за стол в небольшой, очень уютной кофейне, стены которой были украшены многочисленными картинами с видами этого старинного города, и угостила нас традиционным кофе (сваренным в медной кофеварке) с крымскотатарским печеньем курабье в виде полумесяца. Так приятно оказаться после трёхчасовой прогулки в доме-музее, который с безупречным вкусом оформлен в современном стиле, сочетающем национальные традиции и историю крымскотатарского народа.

Сайде Арифова – праведница мира.

За одним из столов около окна сидела светловолосая женщина-гид средних лет, которая, увидев нас, поздоровалась и задала свой вопрос Лейле. Стало очевидно, что до нас здесь в спокойной и неторопливой обстановке шёл разговор о знаменитой крымскотатарской воспитательнице и педагоге Сайде Арифовой. Оказывается, во время немецкой оккупации Крыма в 1942–1943 годах она, уроженка Бахчисарая, работавшая заведующей детским садом, спасла от казни 88 еврейских детей и взрослых. Признаюсь честно, я была поражена, услышав историю её жизни, которая, несомненно, должна быть увековечена всеми нашими народами. Со школьной парты мы знаем имя видного польского педагога еврейского происхождения Януша Корчака (его настоящее имя Хенрик Гольдшмидт), который добровольно вместе со своими воспитанниками-евреями по национальности вошёл в газовую камеру в концлагере Треблинка, несмотря на данную ему возможность избежать этой жестокой и несправедливой участи. Однако о героической жизни Сайде Арифовой, которой в 1942 году было всего 26 лет, в этот день я узнала впервые. И мне бы хотелось, чтобы её имя осталось в наших сердцах.

В сентябре 1943 года, после падения сопротивления Керченских каменоломен Аджимушкая, фашисты собрали воедино изнеможённых и истощённых более семидесяти детей и подростков и разместили их на верхних палубах немецких военных кораблей, следовавших из Керчи в Севастополь в качестве живого щита. Советские лётчики не могли бомбить такие суда. Вскоре детей, которых доставили в детдом, должны были отправить в фашистские концлагеря в Германию для проведения лабораторных испытаний. Сайде (полное имя Сайде-Сейд-Ариф) Арифова предложила детдому свою помощь в качестве няни, она также собирала у жителей Бахчисарая одежду и еду для несчастных детей. Большинство из этих детей были евреями по национальности. Поскольку на полуострове жили евреи-караимы, некоторые разговаривали на крымскотатарском языке, она, изменив документы, выдает их за крымских татар. А тех, кто ещё не знал языка, обучает своему родному языку. Некоторые семьи она спасла, спрятав в деревнях, для других доставала необходимые документы. Из архивов известно, что ее стараниями в живых остались семьи Капустинских, Шварцман, Салиевых, Хаваевых, Неметовых, Зейгенмуртхай и другие.

Фото с сайта avdet.org

Перед фашистскими карательными органами эта героическая женщина давала свидетельства, что её подопечные дети-евреи не являются представителями этой нации. Для того чтобы спасти детей от неминуемой гибели в концлагере, ещё одна героиня – доктор Файзулаева – выдала Сайде Арифовой медицинское заключение о плачевном состоянии здоровья детей и наличии у них чесотки, туберкулёза и других опасных диагнозов. Опасаясь эпидемии и заражения немецких солдат, руководство комендатуры Бахчисарая принимает решение детей срочно отправить в небольшую деревню Салачик в трёх километрах от Бахчисарая, на родину Исмаила Гаспринского.

Слушая эту трогающую сердце историю, я приоткрыла белые льняные занавески и обратила свой взор на Ханский дворец, в котором расположен фонтан слёз. Какие слёзы были пролиты женщинами и детьми в те жестокие годы, подумалось мне. И как нам повезло, что мы не родились тогда и не стали свидетелями бесконечного горя. И пока я слышала мелодичный разговор собеседниц, пыталась мысленно представить события, которые разворачивались на прилегающих улицах в годы фашистской оккупации. (Позднее на одной из прогулок около Воронцовского дворца в Алупке сопровождавший меня научный сотрудник сказал, что фашисты старались особо не бомбить и не разрушать здания дворцов, намереваясь сделать полуостров одним из мест резиденции своих фашистских руководителей. Возможно, именно поэтому и Ханский дворец смог сохранить свое великолепие.) Сегодня нам трудно представить, как в условиях разрухи, имея на руках паспорт «неблагонадёжного» человека, Сайде Арифова вместе со своим сыном Мустафой смогла отремонтировать помещение бывшей усадьбы и в конце февраля 1944 года перевезти туда детей, о которых она всем своим большим сердцем заботилась как о своих собственных. А вскоре, в апреле того же года, советские партизаны, за ночь сумев спуститься с гор, освобождают Бахчисарай и его окрестности. Дети, возраст которых был от двух до пятнадцати лет, были спасены. Однако Сайде-Сейд-Ариф сама и члены её семьи были схвачены фашистами. Известно, что её подвергли пыткам, а во время допросов у неё были сломаны кости. Позднее на вопрос, а было ли ей тогда страшно за свою судьбу, она отвечала, что невозможно было испытывать страх в таких условиях.

От неминуемого расстрела всей её семьи их каким-то образом спас капитан румынской армии Исмаил-эфенды Салиев, который по происхождению сам был крымским татарином. Однако никто: ни спасённые еврейские дети, ни их родители – не смог спасти Сайде Арифову от действий советской власти, которая депортировала её вместе со всей семьёй, вместе со всем крымскотатарским народом в мае 1944 года из Крыма в Узбекистан (Ургутский район Самаркандской области). Эти трагические события разделил всего лишь один месяц! По существу, режим нацистов в 1942 году, а затем режим НКВДшников, безжалостных палачей системы, в 1944 году вёл идентичную политику, направленную на уничтожение целых народов по национальному признаку, прежде всего коренных народов. Крымские татары стали одними из 48 народов, которые были целиком депортированы во время сталинского режима. Этот мужественный народ подвергся тотальной депортации, как ещё шесть национальностей, безосновательно получив обвинения в предательских связях с фашистами.

Фото с сайта today.line.me

Однако до своей насильственной отправки Сайде Арифова смогла ещё раз совершить героический подвиг. Можно только представить, каких усилий это ей стоило! Показав руководству НКВД настоящие метрики рождения еврейских детей, которых она выдавала за крымских татар, она тем самым дважды спасла их от смерти во время предназначавшегося и им депортирования. Так не хочется верить, что такое оказалось возможным. Спасти 88 судеб и не суметь избежать своей горькой участи.

В завершение истории наша гид добавила, что спасённые обращались в воинскую часть и прокуратуру и пытались заступиться за неё, однако ей была уготована безжалостная судьба её народа. К счастью, она осталась жива. «Многие подопечные называли её своей мамой Сайдой, а став взрослыми, приезжали в Бахчисарай даже из Израиля, – добавила Лейла, – чтобы увидеться с ней, когда она вновь вернулась на родину в Крым в перестроечные годы после снятия с её народа клейма «предателей». Возможно, это произошло после её участия в передаче «Жди меня», в которой она рассказала о своей мечте ещё раз увидеть тех, кто жил вокруг фонтана слёз и смог выжить в нечеловеческих условиях». Поинтересовавшись её судьбой, я узнала, что она дожила до почтенного возраста и после смерти в 2007 году в возрасте 91 год была похоронена на мусульманском кладбище в селе Чистенькая Симферопольского района (могила №417). Во времена Крымского ханства село носило имя Аджи-Кал, о чём впервые упомянуто в 1784 г.

На мой вопрос, не хотят ли жители Крыма увековечить имя этой скромной, но героической женщины, я получила ответ, что жители Бахчисарая хотят присвоить её имя тому самому детскому садику, которым она руководила, и очень надеются, что будет поддержка от нынешних властей. А ведь с тех кровавых событий прошло уже 77 лет.

Сегодня учительницу Сайде Арифову, а также всех крымскотатарских женщин, которые мужественно спасали не только еврейских и украинских детей, женщин и стариков от гитлеровцев, в сердцах всех народов смог увековечить талантливый украинский режиссёр крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев. Многие его знают как исполнителя главной роли – дважды героя Советского Союза, лётчика-испытателя Ахметхана Султана – в художественном фильме о депортации крымских татар «Хайтарма». В одном из интервью журналистам он говорил о том, что, будучи в Саду Праведников народов мира, был поражён тем, как много крымскотатарских и украинских имён и фамилий выгравировано на мраморных плитах Яд Вашем, комплекса, расположенного на горе Памяти в Иерусалиме. Это стало ещё одним идейным толчком для его творения.

Так, реальные события о героизме крымскотатарских женщин, о спасении еврейских детей мужественными действиями и поступками Сайде Арифовой стали основой сюжета его фильма «Чужая молитва» («Её сердце»), который впервые был показан в День памяти жертв депортации в 2017 году. В тот год главной героине исполнился бы сто один год. По возвращении домой я решила найти этот фильм в Интернете, а пока детально рассмотреть дом Рустема Дервиша. Осматривая комнату за комнатой, я представила себе, какой могла быть юная Сайда Арифова, если была бы хозяйкой этого дома.

Справка:

Праведники мира (праведники народов мира; «хасидей умот олам», ивр. חסיד אומות העולם‎) — согласно Закону о Яд Вашем, те, кто спасал евреев во время холокоста, рискуя при этом собственной жизнью. Сегодня Праведниками мира признаны около 15 тысяч человек.

Сюмбель ТАИШЕВА

magarif-uku.ru