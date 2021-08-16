Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения композитора Рустема Яхина

16 августа исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося татарского композитора, пианиста и педагога, Народного артиста СССР и РСФСР, Лауреата Государственной премии РТ им. Габдуллы Тукая, Заслуженного деятеля искусств Татарской АССР.

Рустем Яхин — автор Государственного гимна Республики Татарстан.

Им написано более 400 песен и романсов. Его мелодика органически связана с этническим татарским колоритом, пентатонной ладовой интонацией.

Композитор расширил возможности татарской музыки, развив на новом витке традиции П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова, европейских романтиков XIX века, импрессионистов.

Рустем Мухаметхазеевич Яхин родился 16 августа 1921 года в Казани.

Музыкой стал заниматься с тринадцати лет. Окончил Казанскую детскую музыкальную школу № 1 по классу преподавателя А. В. Чернышевой.

В 1937 году переехал в Москву, где учился в музыкальном училище при Московской консерватории на пианиста (класс А. Г. Руббаха), затем вернулся в Казань, где некоторое время работал пианистом — концертмейстером Татарского радиокомитета.

В 1942 году был призван в ряды Красной Армии. Во время войны служил стрелком в зенитно-артиллерийской дивизии, а затем в ансамбле песни и пляски Московского фронта ПВО пианистом-аккомпаниатором (1942—1945).

В 1950 году окончил Московскую консерваторию по классам композиции (у профессора В. А. Белого, затем Ю. А. Шапорина) и специального фортепиано у В. М. Эпштейна, после чего вернулся в Казань и в 1950—1952 годах преподавал в Казанской консерватории.

Известен как первый татарский пианист-солист, активно занимавшийся концертно-исполнительской деятельностью.

Член Союза композиторов СССР с 1948 года. Неоднократно избирался членом правления Союза композиторов РСФСР, ТатАССР.

Умер 23 ноября 1993 года. Похоронен на татарском кладбище в Ново-Татарской слободе Казани.

В 12:00 на татарском кладбище в Ново-татарской слободе (Пригородная,1) при участии Союза композиторов состоится возложение цветов к могиле великого композитора.

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