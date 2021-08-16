В Москве открылись Дни культуры Татарстана

Церемонией возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю открылись 14 августа традиционные августовские Дни культуры Татарстана в Москве. В столице они проходят с 2010 года – в преддверии Дня Татарстана.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов и представитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Владимир Бортников.

Равиль Ахметшин напомнил, что памятник Габдулле Тукаю в Москве был установлен десять лет назад – 26 апреля 2011 года. «Каждый год в рамках Дней культуры Татарстана мы возлагаем цветы к памятнику татарскому поэту. И этот год не стал исключением. Многие татары – коренные жители Москвы, они продолжают хранить и чтить традиции родной республики, прославлять ее в столице России, сохранять национальный язык», – сказал он.

Равиль Калимуллович поблагодарил всех, кто пришел на мероприятие почтить память татарского поэта.

«Москва и Татарстан на протяжении многих лет тесно и плодотворно сотрудничают. В том числе в сфере культуры. Очень символично, что Дни культуры Татарстана начинаются именно с церемонии возложения цветов к памятнику выдающемуся татарскому поэту Габдулле Тукаю. Уверен, что все мероприятия дней пройдут на высоком организационном уровне и внесут большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими регионами», – сказал Владимир Бортников.

В рамках церемонии творческие коллективы Татарского культурного центра Москвы «Асылъяр», «Татар манары» и ансамбль «Нур» исполнили вместе с гостями песню «Туган тел» — неофициальный гимн татарского народа, написанный на слова Тукая.

Следующим событием праздника стало открытие фотовыставки «Аура любви» в Татарском культурном центре. Она посвящена 120-летию выдающегося татарского писателя и переводчика Кави Наджми и его супруги, тоже писательницы, Сарвар Адгамовой.

На открытии присутствовала внучка Кави Наджми Фарида Нежметдинова и правнук – Константин Колпаков. Фотографии и книги представлены из семейного архива. Она поблагодарила пришедших за внимание к выставке, за интерес к истории их семьи.

«Пока мы присутствуем на таких выставках, пока наши дети интересуются историей семьи, народа, страны, мы будем сильными, мы будем идти вперед и достигать самых высоких вершин. Потому что без прошлого, без уважения наших предков, невозможно нам жить дальше», – сказал Константин Колпаков.

Завершились праздничные мероприятия музыкально-поэтическим вечером “Ярату”. Заслуженная артистка Татарстана Илюса Хузина, композитор, лауреат республиканских и всероссийских конкурсов Миляуша Хайруллина и автор книг «Яратулы еллар» и «Төнге кояш» Эльмира Жалилова выступили перед гостями с концертной программой «Ярату». В нее вошли опера «Вальс Джульетты» Шарля Гуно, «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Йолдыз» Рустема Яхина и другие музыкальные произведения.

В начале зрителей и участников вечера поприветствовал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. Он поздравил всех с открытием Дней культуры Татарстана. Отметил, что несмотря на сокращение количества мероприятий из-за требований Роспотребнадзора, они все равно состоятся.

Равиль Калимуллович также вручил памятные знаки, изготовленные по заказу Полпредства Татарстана, деятелям культуры и руководителям национальных общественных объединений московского региона.

tatmsk.tatarstan.ru