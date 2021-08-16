Татары Клайпеды отпраздновали Сабантуй

Красиво, шумно, в кругу хороших и многочисленных друзей отметила татарская община «Нур» города Клайпеда 14 августа традиционный национальный праздник «Сабантуй 2021».

Председатель клайпедской общины Илфир Гибадуллин сказал корреспонденту “Обзора”: «Этот Сабантуй – литовский. А планировавшийся Европейский пока перенесли из-за карантинных ограничений. Сейчас нет возможности собраться вместе. Но и в этих ограничениях смогли приехать татары Литвы, гости из Латвии, Эстонии и Германии».

Сердечное поздравительное письмо празднику от посла России в Литве Алексея Исакова зачитал Генконсул РФ в Клайпеде Евгений Хоришко. Тепло поздравил Сабантуй приморского города и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Трудолюбивый, выносливый и жизнерадостный татарский народ от души, тепло и радушно языком музыки говорил о традициях родной земли, ярко продемонстрировав свою национальную идентичность, внеся в очередной раз весомый вклад в общую культуру города. Особенно значимо это торжественное мероприятие в Год истории и культуры литовских татар.

Многовековая история народа, его древние обычаи, радость успешного труда соединились в Клайпеде со звонкими песнями и красивыми танцами, оригинальными играми для детей, с возможностью помериться силами, сразившись в национальном виде борьбы татар куреш, где главным призом стал баран.

Открывал праздник вокальный ансамбль общины «Ляйсан», пели его солисты Земфира Завальникова и Равиль Мубаракшин.

Замечательно выступила и жемчужинка общины – детский фольклорный ансамбль «Апипе» при воскресной школе, руководимый Фаридой Аманбаевой.

Пришли поздравить общину партнёры Сабантуя – Центр национальных культур, председатели национальных общин города, вокальный ансамбль белорусской песни «Купалинка» (руководитель Валентина Снигур). Красочные костюмы всех артистов были великолепны.

Интересно и необычно в этот раз проявил себя клайпедский бойцовский клуб, который изучает в том числе и вид борьбы куреш. Желающим показывали, как завязывать пояс, а участники клуба разминались под залихватские мелодии ансамбля казацкой песни «Багатица» (руководитель Дмитрий Смакович).

– Первый раз вблизи видела борьбу, – поделилась впечатлениями гостья Людмила. – Мне было интересно, незабываемо. Было много зрителей. И весь праздник понравился: жизнеутверждающая музыка, нескучные мероприятия, свежий воздух, хорошая погода, счастливый смех детей. Скамеек только было мало».

Быть ярким Сабантую помогли члены «Нур» Алифа Вазиева, Фарида Сайфуллина, Анина Кучинскене, Зиля Горохова и другие. Он стал ещё одним символом межнационального общения, примером дружбы, процветания, солнечного настроения.

Леонид Соболев

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