Во Владивостоке откроется выставка о Рудольфе Нурееве

Во Владивостоке, в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева 2 сентября откроется выставка «Рудольф Нуреев. Жизнь & легенды». В основе экспозиции – личные вещи выдающегося танцовщика из коллекции единственного в мире музея Нуреева, который находится в Башкирском государственном театре оперы и балета.

Рудольф Нуреев родился 17 марта 1938 года в поезде, в котором его мать ехала на место службы мужа, в село Раздольное, которое находится в 60 километрах от Владивостока. Именно это место значится в свидетельстве о рождении Нуреева. Там же, в Приморье, он прожил первый год своей жизни. Таким образом, по замыслу организаторов, эта выставка становится своеобразным возвращением Рудольфа Нуреева на родину.

«Владивосток – транзитный город, и он, как и весь Приморский край, встречается в судьбе очень многих известных людей, которые не всегда родились, но какую-то часть своей жизни провели здесь по тем или иным причинам, — отмечает Виктор Шалай, директор Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. – Нуреев состоялся в других городах, далеко от Владивостока, но нам приятно осознавать, что приморский эпизод в его жизни тоже был».

Выставка о Нурееве откроется в рамках Фестиваля русского зарубежья, который включен в культурную программу Восточного экономического форума.

bashinform.ru