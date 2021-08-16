В Казани состоится республиканский Фестиваль молодых дизайнеров современной одежды с этническим компонентом

В Казани с 28 по 30 августа состоится республиканский Фестиваль молодых дизайнеров современной одежды с этническим компонентом.

Юноши и девушки представят свои коллекции нарядов или эскизы костюмов с национальным колоритом. До 15 августа еще можно успеть подать заявку в оргкомитет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

Цель проекта – создать в молодежной среде для актуализации знаний культуры и традиций народов, проживающих на территории России, площадку с реализацией в виде модного шоу современной одежды с этническими элементами.

Мэтры высокой моды проведут для молодых дизайнеров тематические мастер-классы и презентации своих работ. В программе также запланированы воркшопы по упаковке и продвижению продукции на рынок, работе с потенциальными потребителями.

В конце обучения состоится защита лучших проектов перед экспертным жюри. Отобранные экспертами работы будут представлены в рамках Этномаркета на одной из центральных площадок города в День Республики.

idel-tat.ru