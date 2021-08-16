В Татарском культурном центре Москвы открылась фотовыставка, посвященная 120-летию Кави Наджми

В рамках Дней культуры Татарстана в Татарском культурном центре Москвы открылась фотовыставка «Аура любви».

Она посвящена 120-летию выдающегося татарского писателя и переводчика Кави Наджми и его супруги, тоже писательницы, Сарвар Адгамовой.

На открытии присутствовала внучка Кави Наджми Фарида Нежметдинова и правнук – Константин Колпаков.

Фотографии и книги представлены из семейного архива.

«Пока мы присутствуем на таких выставках, пока наши дети интересуются историей семьи, народа, страны, мы будем сильными, мы будем идти вперед и достигать самых высоких вершин. Потому что без прошлого, без уважения наших предков, невозможно нам жить дальше», – сказал Константин Колпаков.

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ