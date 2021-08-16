В Казани прошел круглый стол по краеведению

10 августа 2021 года по инициативе Совета общества татарских краеведов РТ состоялась встреча татарских краеведов и журналистов, был проведен Круглый стол по проблемам татарского краеведения.

Заседания проходило в здании Информационного агентства «Татмедиа» и вел его главный редактор газеты «Мәдани җомга» Вахит Шаехжанович Имамов.

В работе круглого стола «Татарское краеведение в Татарстане и регионах татарского мира: история, современное состояние, основные направления и задачи, перспективы развития» приняли участие начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, профессор А.А. Бурханов, председатель Общества краеведов Высокогорского района РТ Р.З. Салиев, председатель Региональной культурно-просветительской общественной организации татар Кировской области Р.Х. Фасхутдинов (г. Вятские Поляны), краевед-исследователь Н.К. Гафиятов (Мензелинский район РТ), кандидат исторических наук, доцент Т.А. Биктимерова (г. Казань), краевед-исследователь Э.Н. Даутова (г. Казань), учитель татарского языка и литературы Староромашкинской школы Чистопольского района РТ Р.К.Билалова, учитель истории Чистопольского многопрофильного колледжа, кандидат исторических наук А.З. Хакимова, кандидат исторических наук, доцент Р.Б. Хаплехамитов (пос. Васильево, г. Казань) и корреспондент газеты «Мәдани җомга» С.К. Кашапова.

В ходе встречи прозвучала информация об истории татарского краеведения, были подведены некоторые итоги деятельности краеведческих структур Татарстана и регионов татарского мира, рассмотрены основные направления и задачи деятельности татарских краеведов в ближайшие годы.

Были подведены итого V Всероссийского форума татарских в г. Уфа (март 2021 г.), Всероссийской краеведческой конференции, посвященной 100-летию советского и российского ученого, татарского общественного деятеля Э.Р. Тенишева (г. Пенза, апрель 2021 года) Всероссийской конференции по природе и истории бассейна реки Ик (с. Муслюмово, май 2021 г.), проведенной в рамках подготовке Всероссийского Сабантуя-2021 г. в Муслюмово.

Были подняты вопросы о задачах и роли каждого краеведа и ученого, краеведческих структур и общественных организаций в ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения РФ в октябре – ноябре 2021 г.

А.А. Бурханов