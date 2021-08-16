В Казанском Кремле состоится открытие выставки «В диалоге с традицией»

20 августа 2021 года в 14:00 в Музее исламской культуры состоится открытие выставки «В диалоге с традицией». Выставка представляет творчество казанского художника-каллиграфа Гульназ Исмагиловой-Гатиатуллиной. Автор – член Союза художников России и Палаты ремесел Республики Татарстан, участник более 50 выставок в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, США, Турции, Алжире, Индии, Узбекистане и Иране.

На выставке представлено 35 работ, созданных в период с 2013 по 2021 годы. Это графические композиции – тугры, шамаили, каллиграфические панно, и орнаментальные работы – тезхиб. На выставке можно увидеть тугры – психологические портреты в арабографическом начертании имён и шамаили в авторском прочтении.

Посетителя встретят работы из серии «Золотой код скифов-сарматов» – сенсации на выставке в Индии в 2018 году. В них автор вплетает религиозные формулы и строки из новой татарской поэзии в узнаваемые образы из пазырыкских кладов. Орнаментальные произведения в жанре тезхиб, выполненные на бумаге золотом, не оставят зрителя равнодушным.

Художник обращается к исламскому искусству Татарстана и других регионов, и переосмысливает его в своем творчестве. Тема диалога с традицией важна для неё. Вместе с максимальной почтительностью к тексту Корана, ряд работ философского и религиозного характера наполнены музыкальностью форм и экспрессивностью композиции. Выставка демонстрирует динамичность исламской художественной культуры, которая сочетает в себе пиетет к традиции с творческим поиском.

В музее и из любой точки мира доступна авторская экскурсия по выставке на платформе izi.travel.