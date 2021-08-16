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Татарский драмтеатр в Челнах возглавил Расим Хафизов

Татарский драмтеатр в Челнах возглавил Расим Хафизов

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 16.08.2021 0 4

В Набережных Челнах представили нового исполнительного директора Татарского драмтеатра имени Аяза Гилязова. Им стал 32-летний Расим Хафизов.

Кандидатуру предложил худрук Олег Киньзягулов. Ее одобрили мэр автограда Наиль Магдеев и министерство культуры Татарстана. До этого Хафизов работал замдиректора по маркетингу театра. Кроме того, в учреждение пришли два молодых артиста. Это выпускники актерского отделения Казанского государственного университета культуры и искусств Фердинант Насретдинов и Зарина Шавалиева.

kazanfirst.ru

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