Татарский драмтеатр в Челнах возглавил Расим Хафизов

В Набережных Челнах представили нового исполнительного директора Татарского драмтеатра имени Аяза Гилязова. Им стал 32-летний Расим Хафизов.

Кандидатуру предложил худрук Олег Киньзягулов. Ее одобрили мэр автограда Наиль Магдеев и министерство культуры Татарстана. До этого Хафизов работал замдиректора по маркетингу театра. Кроме того, в учреждение пришли два молодых артиста. Это выпускники актерского отделения Казанского государственного университета культуры и искусств Фердинант Насретдинов и Зарина Шавалиева.

kazanfirst.ru