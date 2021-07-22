В Казани пройдет фестиваль “Печән базары”!

29-30 августа звуки торговли и запахи национальных блюд заполнят Старо-татарскую слободу. Приходите отдохнуть по-современному, по-татарски в центр нашей столицы, не забывайте приглашать ваших друзей и знакомых!

Место встречи остается прежнее: Казань, Набережная озера Кабан.

Вниманию торговцев, дизайнеров, фермеров и рестораторов – прием заявок продлится до 10 августа.

Гостей фестиваля ждут образцы национального дизайна, увлекательные лектории, авторские экскурсии, альтернативная музыкальная сцена и другие новинки.

Официальный аккаунт фестиваля “Печән базары”