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В Казани пройдет фестиваль “Печән базары”!

В Казани пройдет фестиваль “Печән базары”!

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Анонс, 22.07.2021 0

29-30 августа звуки торговли и запахи национальных блюд заполнят Старо-татарскую слободу. Приходите отдохнуть по-современному, по-татарски в центр нашей столицы, не забывайте приглашать ваших друзей и знакомых!

Место встречи остается прежнее: Казань, Набережная озера Кабан.

Вниманию торговцев, дизайнеров, фермеров и рестораторов –  прием заявок продлится до 10 августа.

Гостей фестиваля ждут образцы национального дизайна, увлекательные лектории, авторские экскурсии, альтернативная музыкальная сцена и другие новинки.

Официальный аккаунт фестиваля “Печән базары”

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