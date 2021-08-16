Фестивали «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время – Безнең заман» организуют концерты в 13 районах

Осенью в Татарстане впервые пройдет большой гастрольный тур победителей и лауреатов двух республиканских фестивалей «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время – Безнең заман». Посвященное Году родных языков и народного единства творческое турне пройдет с 4 по 18 сентября 2021 года при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Оба фестиваля – кузница творческой элиты Татарстана. В этом году придуман уникальный формат – в каждом районе будут выступать местные творческие коллективы, исполнители, прошедшие школу «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время – Безнең заман». Более того, концерты будут проходить на открытых площадках и бесплатно, а это значит, что их смогут увидеть большое количество людей», – подчеркнул начальник отдела стратегического развития, поддержки проектов и инициатив Динар Хафизов.

Тур посетит четыре города и 15 населенных пунктов в 13 районах республики. В каждом из них пройдет концерт с участием лауреатов и победителей фестивалей. Отмечается, что в каждом районе программа будет отличаться и состоять из творчества собственных звезд – выступающие формируются исходя из того какой район они представляют. Например, от движения «Наше время – Безнең заман» в Альметьевске выступят сотрудники «Татнефть», в Нижнекамске – «Нижнекамскнефтехим». Кроме того, концерты усилят студенты и выпускники ГИТИСа, Казанской государственной консерватории, Казанского музыкального и театрального училищ

«Очень хочется, чтобы все это счастье, нематериальное духовное наследие оценило как можно больше зрителей. Поэтому мы в этот раз решили добраться до самых отдаленных районов, до сел и деревень, чтобы люди смогли лично убедиться, каких успехов добились их земляки, настоящие самородки, дети и подростки, участвующие в нашем движении. К примеру, мы впервые будем выступать в Ютазинском и Агрызском районах, раньше ни «Созвездие», ни «Безнең заман» там своих концертов не устраивало. Благодаря поддержке Рустама Нургалиевича Минниханова мы сможем сделать настоящий праздник красоты и таланта для многих жителей Татарстана», – поделился генеральный продюсер фестивальных движений, лауреат Премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

Артисты «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время – Безнең заман» 5 сентября выступят в Агрызском районе (Варклед-Бодьинский СДК), 6 сентября в Менделеевском районе (Бизякинский СДК), 8 сентября в Ютазинском районе (Байляровский и Ютазинский СДК), 9 сентября в Азнакаевском районе (Тумутукский CДK), 11 сентября в Зеленодольском районе (Большеякинский и Айшинский СДК), 12 сентября в Кукморском районе (Асан-Елгинский и Вахитовский СДК), 13 сентября в Рыбно-Слободском районе (Кукеевский и Биектаусский СДК), 14 сентября в Алексеевском районе (Алексеевский и Мокрокурналинский СДК) и 16 сентября в Камско-Устьинском районе (Камско-Устьинский и Старо-Казеевский СДК). Кроме того, большие концерты пройдут в Нижнекамске (4 сентября), Альметьевске (10 сентября), Чистополе (15 сентября) и Буинске (18 сентября).

«Проведение таких масштабных концертов в год родных языков и народного единства – очень важно и нужно. Это наша культура, наша ценность и её нужно сохранять, передавать из поколения в поколение», – отметила исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан Нурия Хашимова.

Напомним, фестиваль «Наше время – Безнең заман» – открытый республиканский телевизионный фестиваль работающей молодежи Республики Татарстан уникален тем, что абсолютно все участники – непрофессиональные артисты, у них есть своя работа и параллельно они занимаются творчеством. Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» – открытый телевизионный молодёжный фестиваль эстрадного искусства Республики Татарстан, проводимый под патронажем Президента Республики Татарстан в трех номинациях: вокал, хореография и конферанс.

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