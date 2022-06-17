Батыру Сабантуя вручат награду Президента Татарстана-машину Лада Гранта

Сегодня в Ульяновске состоялась пресс-конференция, посвященная проведению XXII Федерального Сабантуя.

В мероприятии приняли участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, председатель Национально-культурной автономии татар Ульяновской области Рамис Сафин, вице-президент федерации корэш Ульяновской области Фанис Заббаров, заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Айзат Махмутов, ответственный секретарь Организационного комитета по проведению федерального Сабантуя в Ульяновской области Руслан Гайнутдинов, директор Ульяновского ипподрома Наталья Канакова.

В своем выступлении Данис Шакиров отметил, что на национальный праздник приедут делегации из более 50 регионов, в рамках двухдневной программы в первый день пройдут конные скачки, концерт с участием творческих коллективов Татарстана и Ульяновска, а во второй – официальное открытие, основные мероприятия и, конечно, борьба на поясах.

“Батыру Сабантуя будет вручен подарок Президента Татарстана – машина Лада Гранта”, – подчеркнул руководитель Всемирного конгресса татар.

По словам организаторов, в XXII Федеральном Сабантуе ожидается участие 40 тысяч человек.