В Красноярском крае был проведен межнациональный турнир по национальным видам борьбы

В спорткомплексе «Сокол» с. Кулун Ужурского района Красноярского края был проведен межнациональный турнир по национальным видам борьбы.

Турнир проводился в рамках реализации государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края» на 2022 год, в память фронтовиков и Героев Социалистического труда жителей Ужурского района Красноярского края.

Состоялось состязание по 4-м видам борьбы и единоборств: борьба на поясах «Көрәш», самбо, вольная борьба и дзюдо.

С приветственным словам к участникам турнира обратился Глава Ужурского района Константин Николаевич Зарецкий. Он отметил, что преемственность поколений, связь между поколениями – это основа любого общества. Общество, которое знает, помнит и чтит свои корни непобедимо, людей, помнящих о подвигах своих дедов и отцов невозможно сломить. Каждое поколение берет свое начало из прошлого. Проводимый турнир, некий «маркер» нашей памяти о выдающихся жителях Ужурского района. Среди наших Героев два представителя татарского народа.

Участники турнира прибыли из гг. Ачинска, Шарыпово, Назаровского и Ужурского районов, а также Ширинского района Республики Хакассия.

Всем призерам были вручены медали, дипломы, сувениры, подарки, благодарственные письма. Всем участникам памятные вымпела. Памятные подарки получили и судьи турнира.

Для популяризации борьбы на поясах «Көрәш» в Ужурском районе, спортивному комплексу «Сокол» Татарской РНКА «ЯР» безвозмездно были переданы комплекты борцовской формы по борьбе «Көрәш».