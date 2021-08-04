БФ «Закят» ДУМ РТ запустил акцию «Помоги собраться в школу»

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ объявляет старт ежегодной республиканской акции «Помоги собраться в школу».

В рамках акции пройдет сбор средств на покупку школьных принадлежностей для татарстанских ребят из многодетных, малоимущих семей и семей с детьми-инвалидами. Состав комплекта школьного портфеля остается традиционным: это канцтовары, тетради, набор для уроков труда, изобразительного искусства и пр.

Если у вас есть желание принять участие в этом благом деле, вы можете пожертвовать денежные средства на номер карты Сбербанка 2202 2004 8668 4499 (владелец карты – сотрудник БФ «Закят» ДУМ РТ Динар Дамирович З.).

Наш любимый Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Не припрятывай, ибо тогда и Аллах скроет (то, что Он может тебе даровать), а щедро трать (на пути Аллаха) по мере своих возможностей».

Пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния!

dumrt.ru