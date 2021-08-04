В Национальном музее раскроют секреты татарской кожаной мозаики

В рамках выставки «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство» пройдут мероприятия, которые глубже раскроют представленную тему. Посетители смогут побывать на мастер-классе от преподавателя Казанского художественного училища имени Фешина и прослушать лекцию с фондовым показом.

Мастер-классы пройдут по четвергам 12 августа в 16.00, 26 августа в 14.00 и по воскресеньям – 8, 15 и 29 августа в 12.00. Проходить они будут на территории выставки по кожаной мозаике. Ведёт мастер-класс Екатерина Куратова (Казанское художественное училище им. Н. И. Фешина). Принять участие в мастер-классе смогут не более 10 человек, поэтому необходимо предварительно записаться.

Знакомство с секретами татарской кожаной мозаики начнется с основных приемов раскроя узоров из кожи. На следующем этапе вас познакомят с простыми инструментами, которые используются в соединении узоров. Преподаватель покажет основы знаменитого казанского шва, который причудливо стачивает выкроенные элементы и одновременно украшает место соединения. Вы узнаете разновидности казанского шва и какие нитки для него используют, увидите, как возникает волшебный узорный шнур на поверхности татарской кожаной мозаики.!

Лекция «Татарская узорная кожа: наследие веков и современный национальный бренд» состоится 12 августа в 14.00, читает лекцию Лилия Саттарова – заместитель генерального директора Национального музея Республики Татарстан, Главный хранитель, искусствовед, автор книги «Казанская узорная кожа». Лектор проиллюстрирует рассказ дополнительными материалами из фондовой коллекции музея, расскажет о приемах орнаментального декора и ремесленной традиции, унаследованной из глубины веков. Предметом разговора также станет современное развитие татарской узорной кожи, превращение ее в национальный бренд.

Мастер-класс и лекция доступны по билету в музей. Узнать подробности и записаться можно по телефону (843) 590-00-50.

mincult.tatarstan.ru