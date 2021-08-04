Равиль Ахметшин принял участие в открытии выставки «Аю бала»

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин принял участие в открытии выставки молодого пермского скульптора Альфиза Сабирова.

В Государственном музее Востока представлено более восьмидесяти работ художника — скульптуры в бронзе и гипсе, ювелирные украшения, графические листы, ковры.

«Мы все находимся под впечатлением от ваших работ. Думаю, нам еще удастся увидеть ваши выставки в больших залах других стран», – отметил Равиль Калимуллович. Он поблагодарил руководство музея за доверие молодому автору, получившему возможность показать свои работы в Музее Востока, а также президента Фонда Марджани Рустама Сулейманова, оказавшего поддержку скульптору в реализации данного проекта.

Также Равиль Калимуллович вручил памятные знаки, изготовленные по заказу Полпредства Татарстана к 135-летию со дня рождения Г.Тукая. Их получили генеральный директор Музея Востока Александр Седов, его советник Татьяна Метакса, Рустам Сулейманов и куратор выставок Музея Востока, в том числе и выставки Альфиза Сабирова, Мария Филатова.

«Альфиз с самого начала своего творческого пути обратил на себя внимание. Мне приятно, что каждый год он делает новый шаг в творчестве, приобретает новых друзей и поклонников. Его творчество многогранно, при этом оно питается корнями родной земли, истории. «Наше прошлое питает дерево настоящего, которое дает плоды будущего», – девиз скончавшегося на днях заслуженного архитектора Узбекистана Серго Сутягина. Он вполне подходит и творчеству Альфиза», – сказал в своем выступлении Рустам Сулейманов.

Художник Альфиз Сабиров создал собственную мифологию, подробно разработанную и воплощенную во множестве образов. Это мир богов и воинов, восточных принцесс, животных-тотемов, рожденных воображением художника.

Его работы отличаются разнообразием форм и объемов, неожиданными сочетаниями материалов и фактур. Мастер вкрапляет в бронзу цветные капли полудрагоценных камней, бронзовый «Камень предков» сшивает красными нитями, красит губы придуманной им богини Сау ярко-красной помадой. Его кони, барсы и другие животные, фигурирующие в древнейшей философии тюрков — тенгрианстве, наделяются новыми волшебными свойствами и порой обретают новые имена. Отсюда и название выставки в честь одноименной скульптуры автора «Аю бала» («Дитя медведя»).

Альфиз родился в 1985 году в селе Ишимово Пермской области. В 2001 году переехал в Пермь. Здесь будущий скульптор окончил педагогическое училище.

С 2005 по 2011 год Альфиз учился в Российской академии живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова. С 2013 года участвует в выставках.

В 2014 году Сабиров вышел на международный уровень. Его персональные выставки прошли в разных российских и европейских городах. Работы скульптора находятся во многих музейных и частных собраниях. В 2017 году Альфиз вступил в Союз художников России. В том же году он стал лауреатом премии Министерства культуры Республики Татарстан имени Баки Урманче. Сабиров сотрудничает с мировыми брендами, в том числе «Lexus», «Louis Vuitton», «Caparol».

Альфиз Сабиров работает не только в скульптуре, но и в графике, пробует себя в ювелирном деле. По его эскизам созданы дизайнерские ковры, в которых ткачество сочетается с фрагментами из бронзы. В стремлении охватить полный спектр переживаний он обращается к парфюмерии и погружает зрителя в свою стихию с помощью аромата духов. На выставке в Музее Востока презентовали аромат «Принцесса» по одноименной скульптуре Альфиза.

Художник, воспитанный в традиционной татарской семье, впитал дух культур прошлого. «В моем творчестве много национальных, космических, первобытных мотивов и образов. Оно основано на древних артефактах – вещах, которые нашли на раскопках, когда-то они были ритуальными предметами и дошли до нас в виде осколков или фрагментов», – говорит Альфиз.

В Государственном музее Востока выставка работает до 3 октября.

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