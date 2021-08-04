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До открытия полилингвальной школы «Адымнар» остался месяц

До открытия полилингвальной школы «Адымнар» остался месяц

в Новости, Слайдер, Образование, Главные новости, 04.08.2021 0 7

Гимназия “Адымнар – Чаллы” на 1 224 места по проспекту Чулман готова на 97%. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории, поставка мебели и оборудования. До официального открытия остался всего один месяц.

1 сентября образовательное учреждение распахнет двери для учеников. Напомним, что школа построена благодаря проекту Государственного Советника Республики Татарстан, Председателя попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимера Шаймиева. Строила гимназию компания “Грань”, проект лично курировала заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

В целом же, по проекту “Адымнар” до 2022 года в Татарстане планируется запустить шесть подобных комплексов. Цель проекта – создание модели образовательного комплекса, где ученики будут обучаться на русском, татарском, английском языках и воспитываться в духе межнационального согласия.

mon.tatarstan.ru

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