В Тюмени подвели итоги конкурса «Нить поколений»

Накануне празднования юбилея города Тюмени в татарском центре культуры были подведены итоги конкурса «Нить поколений», в котором приняли участие как профессиональные, так и начинающие мастера. Всех участников конкурса поздравила депутат-коммунист Тюменской областной Думы Тамара Казанцева и вручила победителям конкурса Благодарственные письма.

I городской конкурс «Буыннар җебе – Нить поколений» был организован Центром татарской культуры при поддержке тюменских областных общественных организаций «Союза Женщин России», «АК Калфак», Клуба ЮНЕСКО «Сибирские золотошвеи», «Баракат» и др.

В вышивке уникальных полотенец участвовали как профессиональные, так и начинающие мастера по вышиванию:

• Мамкина Алсу Азатовна. Первую свою работу АЛСУ сделала в 11 лет. Рукоделье для Алсу не просто увлечение – это часть её жизни. Девизом нашей мастерицы стала фраза «Творчество во всём».

• Речапова Гузалия Камиловна – начала вышивать, как и многие другие, на уроках труда в школе. Первые стежки училась делать на лоскутках, вышитые крестиком. Самые яркие воспоминания у Гузалии остались в памяти из детства в доме у бабушки, подушки и покрывала, украшенные вышивкой гладью, салфетки и занавески.

• Марганова Фаусия Фаизовна. Умение шить передалось генетически, так как мама была портнихой, в доме все занимались рукоделием. Тема, которую Фаусия выбрала, относится к истории сибирских татар, проживающих на территории Тюменской области. Визуально полотенце представляет из себя некий триптих, то есть разделено на три части.

• Мухамедзянова Юлия Файзиахметовна. Юлия с младшей дочерью Надиёй посещает кружок «Мастерицы» под руководством Лены Мидхатовны Юскаевой. На фестиваль решили вышить бантами полевые цветы.

• Хайруллина Мавлида Ганиевна. Тема вышитого полотенца – «Башкорт бизэктэре». Мавлида Ганиевна является председателем «Автономии башкир города Тюмени», она является автором и исполнителем песен на башкирском языке, неравнодушная к судьбе своих соотечественников активистка.

• Валеева Римма Ахатовна – много лет увлекается татарским прикладным искусством, активный участник общественной жизни тюменских татар.

kprf.ru