Кайбицкий мухтасибат организовал Сабантуй для шакирдов

Мухтасибат Кайбицкого района организовал праздник «Сабантуй» для детей, окончивших курсы в духовно-оздоровительных центрах. В мероприятии приняли участие глава администрации Кайбицкого района Альберт Рахматуллин, имамы, устазы и около 200 детей. Праздник прошел на площади для проведения Сабантуя в селе Большие Кайбицы.

На празднике дети соревновались в национальных играх, разбивали горшки, бегали в мешках и, разделившись на команды, перетягивали канат. В командных соревнованиях по перетягиванию каната 1 место заняли ребята из села Большие Кайбицы, 2 место – из села Нижние Кушманы, 3 место – из села Верхние Кушманы. Среди девушек первое место заняли уроженки села Большие Кайбицы, второе место – из села Бурундуки, третье место – из села Верхние Кушманы. Для маленьких детей организовали игру «Срежь приз» и другие развлечения.

В этом году духовно-оздоровительные центры работали в 11-ти приходах Кайбицкого района – в селе Бурундуки, Шушерма, Кулангино, Имянле-Буртас, Мурали, Верхние Кушманы, Нижние Кушманы, Больших Кайбицах, Старые Чечкабы, Чутеево, Большое Русаково. В этих центрах отдохнули и повысили религиозное образование 186 детей. Занятия вели местные имамы, устазы, а также 6 шакирдов медресе «Мухаммадия» г. Казани. Они помогали имамам, проходя религиозную практику в селах Кулангино, Большие Кайбицы, Старые Чечкабы, Верхние Кушманы.

dumrt.ru