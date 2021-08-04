В Билярске завершилась итоговая смена форума «Сәләт»

На территории Билярского историко-археологического музея-заповедника завершилась итоговая смена X Международного молодежного образовательного форума «Сәләт» LEADERS BILER FORUM. В рамках форума состоялась Всероссийская смена Российского движения школьников «Экотренд».

В смене приняли участие более тысячи активистов движения со всех муниципальных образований Татарстана и 17 регионов страны. Они посетили лекции и мастер-классы, направленные на развитие экологической сферы, а также познакомились с интересными спикерами — представителями заповедников страны и республики, различных СМИ и с лидерами крупных организаций.

За 5 дней форума 230 юных экологов и 970 активистов ученического самоуправления Татарстана посетили 75 творческих встреч с представителями экологического направления, успешными бизнесменами и медийными личностями. Также ребята посетили встречи, квесты и квизы от команды Российского движения школьников.

На церемонии закрытия форума выступила директор Молодежного центра «Сәләт» Айгуль Габдрахманова. «Сегодня не просто закрытие шестой смены, сегодня завершается X Международный молодежный образовательный форум „Cәләт“. Мы являемся свидетелями этого знаменательного события, но двери Сәләт всегда открыты: мы ждем всех на наших базах — в „Аргамаке“, „Звездном“ и „Фансаре“, в проектах и в нашей дружеской атмосфере. Сәләт работает именно для нашего подрастающего поколения», — отметила Габдрахманова.

На мероприятии наградили активистов движения «Сәләт», а на творческом концерте свои номера представили дети, вожатые и оргкомитет. В финале вечера выступила группа «Интонация».

X Международный молодежный образовательный форум «Cәләт» прошел в формате 6 смен.

tatar-inform.ru