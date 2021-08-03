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Европейские школьники завершили свой отдых в татарском лагере “Сэлэт”

Европейские школьники завершили свой отдых в татарском лагере “Сэлэт”

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 03.08.2021 0 3

Европейские школьники завершили свой отдых в татарском лагере “Сэлэт” и вернулись в свои семьи. Большую часть июля вместе с татарстанскими сверстниками они были вовлечены в атмосферу национальных традиций исторической родины в формате молодежных тематических курсов, мастер-классов, проектных работ, всевозможных развлекательных программ. Несмотря на то, что школьный рабочий язык у девочек совершенно разный, у Амели – фламандский, у Аделины – французский, у Амалии – немецкий, единым для них является татарский язык, общий ментальный код. И эти  качества помогли им легко интегрироваться в сэлэтовскую среду, быстро ассимилироваться среди незнакомых ребят. Весомым является и тот факт, что все трое проводили ранее лето в “Tatar Camp for kids in Spain”. Организатор данного языкового лагеря на Средиземном море “Tatars in Belgium” из-за ковидных ограничений нынче не смог собрать воспитанников в Испанию. Поэтому было решено перенаправить детей в татарстанский лагерь с целью сохранения ранее накопленных знаний по истории народа, с целью укрепления татарского языка.

Желающих полететь в Казань, окунуться в сэлэтовский мир было много, однако в начале лета не удалось получить российские визы. В связи со строгим антиковидовским регламентом и самому “Сәләт”у пришлось нынче уменьшить масштаб организованного детского отдыха: на 23 смены было позволено набрать только 10 тысяч участников, что почти вдвое меньше доковидовских размахов. Но тем не менее, все запланированные лекции с приглашением профильных спикеров, все вечеринки и креативные проекты, все интенсивные уроки и спортивные состязания состоялись, внедрились в сознание, вошли в историю каникул. А самое главное, завязалась дружба между сверстниками, что, как доказывает 25-летняя биография “Сәләт”, намного ценнее в жизни.

По большому счету, “Сәләт” – это не просто сеть лагерей, размещенных в экологически чистых зеленых зонах Республики Татарстан. Это  – среда, собирающая и развивающая детей, стремящихся к знаниям и науке, которая помогает разгадать, раскрыть, понять самого себя, получить помощь в выборе будущей профессии в соответствии со способностями, да и просто ориентирующая ребят на саморазвитие. “Сәләт” – это молодежное движение с высокой самоорганизацией, которое и в течение школьного года привлекает к участию в сотнях мероприятий, десятках больших форумов и фестивалей.

Несомненно, в таких условиях укрепляется гордость за свою нацию, за богатое культурное наследие народа, появляются дополнительные стимулы для совершенствования языка. Общественная организация “Tatars in Belgium”, направившая школьников в татарстанский лагерь благодарит “Сәләт”за радушие и гостеприимность, за комфорт и  высокую организованность детского отдыха, высказывает персональную благодарность каждому айдэману, всей команде Министерства по делам молодежи РТ, работающих над проектом короткого летнего отдыха круглый год.

Лилия Валеева

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