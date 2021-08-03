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27 спортсменов-татар участвуют в Олимпиаде-2021 в Японии

27 спортсменов-татар участвуют в Олимпиаде-2021 в Японии

в Новости, Слайдер, Спорт, Главные новости, 03.08.2021 0 2

27 спортсменов-татар принимают участие в летней Олимпиаде-2021 в Японии. 16 из них – россияне, 11 – из стран зарубежья.

  • Абдуллин Ильфат, стрельба из лука, Казахстан
  • Аспандиярова Дина, стрельба, Австралия
  • Ахмадиев Ильдар, легкая атлетика, Таджикистан
  • Батыршина Зиля, стрельба, РФ
  • Вахитова Вероника, водное поло, РФ
  • Губайдуллина Гульназ, современное пятиборье, РФ
  • Загидуллина Аделина, фехтование, РФ
  • Закарин Ильнур, велоспорт, РФ
  • Ибрагимов Камиль, фехтование, РФ
  • Каримова Эльвина, водное поло, РФ
  • Каримова Юлия, стрельба, РФ
  • Кудерметова Вероника, теннис, РФ
  • Курбанов Руслан, фехтование, Казахстан
  • Латыпов Данис, бокс, Бахрейн
  • Миназова Алсу, гребной слалом, РФ
  • Минибаев Виктор, прыжки в воду, РФ
  • Мухаметьянов Вадим, стрельба, РФ
  • Ризаев Ирек, велоспорт, РФ
  • Сафин Тимур, фехтование, РФ
  • Сафиуллин Закир, бокс, Казахстан
  • Темиров Ленур, борьба, Украина
  • Фахрутдинова Алисэ, современное пятиборье, Узбекистан
  • Хайбуллин Ришат, скалолазание, Казахстан
  • Хакимова Малика, фехтование, Узбекистан
  • Хасанова Эльвира, легкая атлетика, РФ
  • Хатунцева Гульназ, велоспорт, РФ
  • Хафизов Ильдар, борьба, США

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