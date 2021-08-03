27 спортсменов-татар участвуют в Олимпиаде-2021 в Японии

27 спортсменов-татар принимают участие в летней Олимпиаде-2021 в Японии. 16 из них – россияне, 11 – из стран зарубежья.
- Абдуллин Ильфат, стрельба из лука, Казахстан
- Аспандиярова Дина, стрельба, Австралия
- Ахмадиев Ильдар, легкая атлетика, Таджикистан
- Батыршина Зиля, стрельба, РФ
- Вахитова Вероника, водное поло, РФ
- Губайдуллина Гульназ, современное пятиборье, РФ
- Загидуллина Аделина, фехтование, РФ
- Закарин Ильнур, велоспорт, РФ
- Ибрагимов Камиль, фехтование, РФ
- Каримова Эльвина, водное поло, РФ
- Каримова Юлия, стрельба, РФ
- Кудерметова Вероника, теннис, РФ
- Курбанов Руслан, фехтование, Казахстан
- Латыпов Данис, бокс, Бахрейн
- Миназова Алсу, гребной слалом, РФ
- Минибаев Виктор, прыжки в воду, РФ
- Мухаметьянов Вадим, стрельба, РФ
- Ризаев Ирек, велоспорт, РФ
- Сафин Тимур, фехтование, РФ
- Сафиуллин Закир, бокс, Казахстан
- Темиров Ленур, борьба, Украина
- Фахрутдинова Алисэ, современное пятиборье, Узбекистан
- Хайбуллин Ришат, скалолазание, Казахстан
- Хакимова Малика, фехтование, Узбекистан
- Хасанова Эльвира, легкая атлетика, РФ
- Хатунцева Гульназ, велоспорт, РФ
- Хафизов Ильдар, борьба, США