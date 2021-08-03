27 спортсменов-татар участвуют в Олимпиаде-2021 в Японии

27 спортсменов-татар принимают участие в летней Олимпиаде-2021 в Японии. 16 из них – россияне, 11 – из стран зарубежья.

Абдуллин Ильфат, стрельба из лука, Казахстан

Аспандиярова Дина, стрельба, Австралия

Ахмадиев Ильдар, легкая атлетика, Таджикистан

Батыршина Зиля, стрельба, РФ

Вахитова Вероника, водное поло, РФ

Губайдуллина Гульназ, современное пятиборье, РФ

Загидуллина Аделина, фехтование, РФ

Закарин Ильнур, велоспорт, РФ

Ибрагимов Камиль, фехтование, РФ

Каримова Эльвина, водное поло, РФ

Каримова Юлия, стрельба, РФ

Кудерметова Вероника, теннис, РФ

Курбанов Руслан, фехтование, Казахстан

Латыпов Данис, бокс, Бахрейн

Миназова Алсу, гребной слалом, РФ

Минибаев Виктор, прыжки в воду, РФ

Мухаметьянов Вадим, стрельба, РФ

Ризаев Ирек, велоспорт, РФ

Сафин Тимур, фехтование, РФ

Сафиуллин Закир, бокс, Казахстан

Темиров Ленур, борьба, Украина

Фахрутдинова Алисэ, современное пятиборье, Узбекистан

Хайбуллин Ришат, скалолазание, Казахстан

Хакимова Малика, фехтование, Узбекистан

Хасанова Эльвира, легкая атлетика, РФ

Хатунцева Гульназ, велоспорт, РФ

Хафизов Ильдар, борьба, США

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