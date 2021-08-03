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Воспитанники детского лагеря «Йолдызлык» проводят школьные каникулы с пользой

Воспитанники детского лагеря «Йолдызлык» проводят школьные каникулы с пользой

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 03.08.2021 0 1

Четвертый год подряд уникальная этнокультурная смена проходит в Кунашакском районе Челябинской области на территории детского оздоровительного лагеря имени Г.И. Баймурзина.

Каждый день у ребят расписан по минутам. Вчера дети разыграли настоящий спектакль по мотивам старой детской сказки «Йомры кумэч» («Колобок») на современный лад, а сегодня ребята готовятся к проведению общелагерного Сабантуя!

Участники лагерной смены изучают родной язык, традиции и культуру народа, учат национальные песни и танцы. Также программа этнокультурной смены насыщена различными мастер-классами, викторинами, квестами. В общем, детям некогда скучать!

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